Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Bozhüyük Mahallesi'nde peş peşe meydana gelen sel felaketlerinin ardından tarımsal üretime destek çalışmaları başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri hasar tespit işlemlerini hızla tamamlayarak afetzede çiftçilerin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinin bildirdiğine göre, sahada yapılan incelemelerde 30 dönümden fazla tarım arazisinin sular altında kaldığı tespit edildi. Bu kapsamda mağduriyet yaşayan 12 üreticiye; yapışkan tuzak, bordo bulamacı, süt yemi, yonca ve saman gibi tarımsal ve hayvansal destekler teslim edildi.

ÜÇ GÜNDE İKİ KEZ TAŞKIN YAŞANDI

Bozhüyük Mahalle Muhtarı Hamza Torun'un aktardığı bilgilere göre, mahallede üç gün gibi kısa bir süre içinde iki ayrı sel vakası meydana geldi. İlk yağışta sınırlı kalan hasarın, ikinci taşkında kanalların taşmasıyla seralar, besihaneler ve evlere ulaşarak ciddi maddi kayıplara yol açtığı vurgulandı. Afetzede vatandaşlardan Nurten Erdiç ve Ömer Gök ise seralarının ve hayvan yemlerinin sular altında kaldığını, ancak yerel yönetim ekiplerinin ertesi gün bölgeye ulaşarak zararlarını telafi ettiğini ifade etti.

BÖLGESEL TARIMDA İKLİM ETKİSİ NASIL HİSSEDİLİYOR?

Akdeniz havzasında son dönemde artış gösteren ani ve şiddetli yağışlar, özellikle örtüaltı tarım ve küçük ölçekli hayvancılıkla geçinen kırsal mahalleleri doğrudan etkiliyor. Yerel yönetimlerin acil hasar tespit ve müdahale mekanizmaları, bu tür iklim kaynaklı afetlerde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve çiftçinin üretimden kopmaması adına kritik bir işlev görüyor.