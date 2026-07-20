Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Antalya İl Kick Boks Şampiyonası'nda üstün bir performans sergiledi. Antrenör Volkan Kaplan yönetiminde mindere çıkan Kemerli sporcular, turnuvayı 4 il şampiyonluğu ve 3 ikincilikle tamamladı.

Şampiyonada kendi kategorilerinde zirveye çıkan isimler belli oldu. İlhan Haber 47 kilo kick light yıldız erkeklerde, Furkan Özdemir ise 57 kilo kick light yıldız erkeklerde altın madalyaya uzandı. Ayrıca artı 47 kilo point fight minik kadınlarda Özlem Kaplan ve 47 kilo point fight yıldız erkeklerde Rüzgar Yalın il şampiyonu unvanını kazandı.

Turnuvada gümüş madalya kazanan sporcular da takımın toplam başarısına katkı sundu. Artı 69 kilo kick light yıldız erkeklerde Abdullah Yardım, 56 kilo point fight yıldız kadınlarda Rümeysa Arzu Yıldırım ve 37 kilo point fight minik erkeklerde Cavanşir Alayoğlu ikincilik kürsüsüne çıktı. Muhammed Efe Sağır, Abdullah Akif Doğan ve Bünyamin Talha Tekiş'in de takım adına mücadele ettiği bildirildi.

İL ŞAMPİYONALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Kick boks branşında il düzeyinde düzenlenen bu tür organizasyonlar, sporcuların ulusal çaptaki Türkiye şampiyonalarına katılımı için kritik bir basamak niteliği taşıyor. Minik ve yıldız kategorilerinde elde edilen dereceler, genç yeteneklerin milli takım havuzuna dahil edilme sürecini doğrudan etkiliyor.

BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN TEBRİK

Elde edilen tablonun ardından değerlendirmelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, spora verdikleri desteğin somut sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yapılan resmi açıklamaya göre Topaloğlu, turnuvadan yedi madalya ile dönen genç sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılarının devamını diledi.