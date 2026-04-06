Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, sahasında alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken; Nuri Şahin’in çalıştırdığı Başakşehir ise avantajını korumak istiyor. Karşılaşma, iki takımın da form grafiği nedeniyle haftanın öne çıkan maçlarından biri olarak görülüyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Başakşehir mücadelesi, 6 Nisan Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Zorlu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA YARIŞI İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Karşılaşma öncesinde Kocaelispor 33 puan ile orta sıralarda yer alırken, Başakşehir 43 puan ile Avrupa kupaları hattında bulunuyor. Bu nedenle alınacak sonuç, özellikle sezon sonu sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MUHTEMEL 11’LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Serdar Dursun

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke

Karşılaşmanın temposu ve mücadele gücü yüksek bir oyun vaat etmesi bekleniyor. Özellikle orta saha mücadelesi, maçın kaderini belirleyebilir.