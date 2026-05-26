Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, katıldığı Sports Digitale yayınında seçim sürecine ve kulübün geleceğine dair kapsamlı planlarını paylaştı. Yıldırım, futbol takımının yeni sezon kadro planlaması, teknik direktör arayışı ve Fenerbahçe'nin mali yapısını kalıcı olarak şekillendirecek yeni bir gelir modeli hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi arenasında rekabet edebilecek seviyede bir kadro kurmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Yıldırım, transferde önceliklerinin santrfor bölgesi olduğunu belirtti. Mevcut şartlarda iki forvet oyuncusuyla anında sözleşme imzalayabilecek maddi ve idari güce sahip olduklarını vurgulayan Yıldırım, kulübün mali menfaatlerini korumak amacıyla pazarlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Savunma hattına da mutlaka takviye planlandığını söyleyen başkan adayı, bir stoper ve teknik heyetin raporuna göre bir sol bek transferi yapabileceklerini, aynı zamanda mevcut kadrodan bazı oyuncuların bonservisiyle satılarak kaynak yaratılacağını dile getirdi.

AYLIK 1 MİLYAR GELİR HEDEFİ

Açıklamaların ekonomik boyutunda, kulübün geleceğini güvence altına almayı amaçlayan devasa bir gelir modeli gündeme geldi. Yıldırım, çalışma arkadaşlarıyla birlikte üzerinde yoğunlaştıkları projenin hayata geçmesi durumunda, 18 ila 24 aylık bir altyapı sürecinin ardından Fenerbahçe'nin her ay 1 milyar tutarında düzenli bir gelire kavuşacağını bildirdi. Bu projenin kendi yönetim dönemlerinden ziyade kulübün gelecekteki yönetimlerine büyük bir finansal rahatlık sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, stratejik detayların rakipler tarafından kopyalanmaması adına gizli tutulduğunu ancak gerekirse seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini aktardı.

EDERSON VE TEKNİK DİREKTÖR SÜRECİ

Takımın mevcut kalecisi Ederson'a yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, futboldaki güncel taktiksel değişimlere dikkat çekti. Avrupa standartlarında oyunun artık 30 metrelik dar bir alanda oynandığını belirten Yıldırım, Ederson'un yaşadığı uyum sorununun sadece bireysel performansı değil, önündeki savunma kurgusuyla da doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. Teknik direktör arayışlarına ilişkin kamuoyundaki tartışmaları ise sorumluluğun tamamen kendisinde ve yönetim kurulunda olduğunu belirterek noktalayan Yıldırım, profesyonel ekibin belirlenen adaylarla gece gündüz demeden görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE EKONOMİ VURGUSU NEDEN ÖNEMLİ?

Fenerbahçe'deki olağan seçimli genel kurul süreci, adayların sadece sportif başarı vaatleriyle değil, kulübün mali bağımsızlığına yönelik yapısal projeleriyle de şekilleniyor. Artan yayın gelirlerine rağmen döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Avrupa futbolundaki katı finansal sürdürülebilirlik kriterleri, başkan adaylarını dışa bağımlılığı azaltacak kalıcı gelir modelleri üretmeye yöneltiyor. Yıldırım'ın gündeme getirdiği uzun vadeli ekonomik planlama vizyonu da, kulüplerin sıcak para ihtiyacını kurumsal projelerle çözme eğiliminin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.