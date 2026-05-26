Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West, 30 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak. ILS Vision tarafından organize edilen dev etkinliğe yaklaşık 120 bin kişinin katılım sağlaması öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, organizasyon yalnızca bir konser değil, sabah saatlerine kadar sürecek kapsamlı bir festival formatında planlandı. Etkinlik kapsamında Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi tanınmış isimler de sahne performansları sergileyecek. Ayrıca gece boyunca before ve after party etkinlikleri, DJ performansları, lazer ve ışık gösterileri düzenlenecek.

TRAVİS SCOTT SÜRPRİZİ BEKLENİYOR

Vision Kurucusu Erdem Karahan, hazırlıkların yoğun bir tempoda devam ettiğini bildirdi. Sahne tasarımından etkinlik akışına kadar her detayın kültür ve eğlence konseptiyle kurgulandığını belirten Karahan, gün boyu özel konukların ağırlanacağını aktardı. Karahan, konsere dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın da konuk sanatçı olarak katılmasını beklediklerini ifade etti.

ULAŞIM VE KATILIM ŞARTLARI NELER?

Etkinliğe her yaş grubundan müzikseverin katılımı beklenirken, 16 yaşından küçük dinleyiciler alana yalnızca ebeveynlerinin refakatinde giriş yapabilecek. Etkinliğin sabaha kadar sürecek olması nedeniyle ulaşım planlamasında da özel düzenlemelere gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık 100 otobüsle ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak ve metro seferleri gece boyunca kesintisiz olarak devam edecek.