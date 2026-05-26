Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralı çerçevesinde hareket eden yönetimin, 10 numara pozisyonu için milli futbolcu Can Uzun'u hedefine aldığı aktarıldı.

Dries Mertens sonrası orta sahada oyun kurucu arayışını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için ciddi bir bütçe hazırladığı belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek ve teknik heyetin onay verdiği transferde, oyuncunun yerli statüsünde oynaması ve ilerleyen yıllarda yüksek bonservis bedeliyle satılma potansiyeli belirleyici rol oynuyor.

FRANKFURT'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Alman temsilcisi Frankfurt'un, genç oyuncunun bonservisi için yaklaşık 40 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin yüksek bir bütçe ayırmasına rağmen bu bedelin tek oyuncuya ödenmesi durumunda diğer mevkilerdeki transfer çalışmalarının aksayabileceği öngörülüyor. Bu sebeple sarı-kırmızılı kulübün pazarlık sürecini zamana yayarak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ TRANSFERİ ETKİLEYECEK Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın verdiği avantaj, Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki en güçlü kozu olarak öne çıkıyor. Can Uzun'un devler ligi vitrininde yer alma fikrine sıcak baktığı bildirildi. TFF'nin güncel yabancı sınırlaması dikkate alındığında, milli takım havuzundaki genç yeteneklerin Süper Lig ekipleri için stratejik önemi her geçen sezon daha da artıyor.

Geride kalan 2025-2026 sezonunda Bundesliga ekibiyle 28 resmi karşılaşmaya çıkan genç yetenek, takımına önemli bir skor katkısı sundu. Bu maçlarda 10 kez fileleri havalandıran ve 6 gol pası veren Can Uzun, toplamda 16 gole doğrudan etki etti. Oyuncunun durumu, hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den farklı kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor.