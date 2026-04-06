Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Pelin Akil, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ağustos ayında Anıl Altan ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Akil hakkında yeni bir ilişki iddiası ortaya atıldı. Bu gelişme, özellikle aile yapısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip edilen çiftin hayranları arasında merak uyandırdı.

BOŞANMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN YAKINLIK İDDİASI

2016 yılında evlenen ve 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çift, yollarını ayırmış olsa da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle sosyal medyada “ilişkileri tamamen bitti mi?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Öte yandan kulislerde konuşulan son iddia, Pelin Akil’in kalbini yeniden açtığı yönünde. Magazin kaynaklı haberlere göre Akil’in, oyuncu Baran Bölükbaşı ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

“TANIŞMA AŞAMASINDALAR” İDDİASI

Söz konusu iddiada, iki oyuncunun henüz ilişkinin başında olduğu ve birbirlerini tanıma sürecinde bulunduğu ifade edildi. Ancak bu gelişme, resmi bir doğrulama içermiyor.

Taraflardan herhangi bir açıklama gelmemesi, iddiaların doğruluğunu netleştirme konusunda soru işaretlerini artırıyor. Bu nedenle gelişmeler, şimdilik iddia olarak gündemde yer alıyor.