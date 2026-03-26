Brezilya’da yaşanan olayda, kızına istismar iddiasıyla partnerini öldüren anne jüri tarafından aklandı. Karar dünya gündemine oturdu.

Brezilya’da yaşanan ve kısa sürede dünya basınında geniş yer bulan olay, kamuoyunda tartışma yarattı. Minas Gerais eyaletinde yaşayan Erica Pereira da Silveira Vicente, 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü partnerini öldürdüğünü itiraf etti.

ÖNCE BAYILTTI, SONRA ÖLDÜRDÜ

İddialara göre Vicente, partnerini sakinleştirici ilaç vererek bayılttı. Ardından bıçakla saldırarak öldürdü. Olayın ardından cesedi çöplüğe taşıyan kadın, delilleri yok etmeye çalıştı.

Olayın detayları ortaya çıktıkça dosya daha da dikkat çekti. Kadının, öldürdüğü kişinin vücuduna yönelik ağır müdahalelerde bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

MAHKEME KARARI GÜNDEM OLDU

Vicente, savunmasında tüm eylemlerini kızını korumak amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Savcılık ise cinayetin planlı ve soğukkanlı şekilde işlendiğini öne sürdü.

Ancak jüri, yalnızca bir gün süren yargılamanın ardından farklı bir değerlendirme yaptı. Mahkeme, annenin eylemini “koruma içgüdüsü” kapsamında değerlendirerek ağırlaştırılmış cinayet ve ceset yok etme suçlarından beraat kararı verdi.

Karar sonrası sosyal medyada ve hukuk çevrelerinde geniş tartışmalar başladı. Bir kesim kararı “annelik refleksi” olarak yorumlarken, diğer kesim hukuki açıdan tartışmalı buldu.

Bir detay var aslında… böyle durumlarda sınır nerede başlıyor, nerede bitiyor? Tam olarak net değil.

Olay, özellikle çocuk istismarı ve meşru müdafaa kavramlarının yeniden tartışılmasına neden oldu.