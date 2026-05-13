Alanya’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı bugün de devam ediyor. Elektrik dağıtım ekipleri tarafından yürütülen yatırım çalışmaları kapsamında, farklı mahalle ve sokaklarda belirli saatler arasında enerji kesintileri uygulanıyor. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürüldüğünü ve kesintilerin altyapıyı güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Özellikle sabah saatlerinde işe hazırlanan vatandaşlar ve esnaf için önemli olan bu duyuru, Alanya merkezde çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Elektrik kesintileri, günlük yaşamın yanı sıra internet erişimi, asansör kullanımı, iş yerleri ve evlerdeki elektronik cihazları da doğrudan etkiliyor.

GECE SAATLERİNDE ALANYA MERKEZDE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ YAŞANDI

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 01.00 ile 06.00 arasında Alanya merkezde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulandı. Gece boyunca süren çalışma nedeniyle birçok mahallede enerji geçici olarak kesildi.

Kesintiden etkilenen mahalleler şöyle sıralandı:

Büyükhasbahçe, Hacet, Kadıpaşa, Küçükhasbahçe, Saray, Sugözü ve Şekerhane.

BU SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANDI

Yatırım çalışmaları kapsamında özellikle aşağıdaki cadde ve sokaklarda enerji kesintisi yaşandı:

502 Sokak, 504 Sokak,Yiğit Sokak, Hatıplar Sokak, Talat Efendi Sokak, Sugözü Mahallesi çevresi, Çalış Sokak, Özcan Yıkanmışlar Sokak, Takavit Amat bölgesi

Kesintinin ardından birçok bölgede enerji yeniden verilirken, ekiplerin altyapı yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ÇAMLICA MAHALLESİ’NDE KESİNTİ AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Alanya’nın Çamlıca Mahallesinde de yatırım çalışmaları nedeniyle yeni bir kesinti programı devreye alındı. Yetkililer, Lortlar Sokak ve çevresinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisinin devam ettiğini duyurdu.

Çalışmaların planlanan saat sonunda tamamlanması ve bölgeye yeniden enerji verilmesi hedefleniyor. Hava koşulları veya teknik ihtiyaçlara bağlı olarak sürede değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.