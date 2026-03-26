Konya’da bankacılık kariyeri hedefleyen adaylar için yeni ilan yayımlandı. Halkbank’ın 2026 personel alımı kapsamında başvurular başladı. Ancak duyuruda yer alan 700 kişilik kontenjanın yalnızca Konya’ya değil, Türkiye geneline ait olduğu görülüyor. Konya için açıklanan servis görevlisi kontenjanı ise 10 kişi.

Halkbank, 2026 personel alımı kapsamında müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi kadroları için ilana çıktı. Bankanın resmi duyurusuna göre başvurular 24 Mart 2026 tarihinde başladı ve 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Yazılı sınav tarihi ise 26 Nisan 2026 olarak açıklandı.

KONYA İÇİN SAYI KAÇ?

İlk bakışta “Konya’da 700 kişi işe alınacak” algısı oluşsa da, resmi ilan metni bunun böyle olmadığını gösteriyor. Halkbank’ın toplam planlamasında 45 müfettiş yardımcısı, 25 iç kontrolör yardımcısı, 250 uzman yardımcısı ve 380 servis görevlisi olmak üzere toplam 700 kişilik bir alım süreci bulunuyor. Konya’ya ayrılan sayı ise servis görevlisi kadrosunda 10 kontenjan. Yani 700 kişilik alım Konya’ya özel değil, ülke genelindeki toplam personel planı.

Bu ayrıntı önemli. Çünkü Konya’da iş arayan çok sayıda aday için ilan umut verici olsa da, başvurunun kapsamını doğru okumak gerekiyor. Özellikle bankacılık sınavlarına hazırlanan adaylar açısından şehir bazlı kontenjan bilgisi, beklentiyi doğrudan etkiliyor. Konya’dan başvuru yapacak biri için en net veri şu: servis görevlisi alımında Konya kontenjanı 10 kişi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Resmi ilana göre başvurular şahsen ya da posta yoluyla değil, yalnızca Anadolu Üniversitesi’nin ais.anadolu.edu.tr adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Adayların başvuru formunu eksiksiz doldurması ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yüklemesi gerekiyor. Ayrıca başvuru için 500 TL sınav ücreti alınacak.

Yazılı sınav, Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar başvuru sırasında sınav merkezi tercihini yapabilecek. Sınav giriş belgeleri ise 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren yine aynı sistem üzerinden alınabilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM VAR?

Bankanın resmi duyurusunda dört ayrı kadro öne çıkıyor: Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi. Müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı ve uzman yardımcılığı için ayrı sınav ilanı yayımlanırken, servis görevlisi için ayrıca il bazlı kontenjan tablosu paylaşıldı. Konya ismi bu tabloda açık şekilde yer aldı.

Biraz da işin günlük tarafı var. Özellikle özel sektör ve kamu arasında sıkışan gençler için banka ilanları hâlâ güçlü bir seçenek olarak görülüyor. Düzenli gelir, kurumsal yapı, kariyer basamakları... Kısacası Konya’da “sabit ve güvenli iş” arayanlar için bu ilan dikkat çekecek türden. Ama sayı meselesinde abartıya kaçmamak lazım.

SINAVDA ADAYLARI NE BEKLİYOR?

Servis görevlisi yazılı sınavında adaylara Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek ve sınav süresi 120 dakika olacak. Müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı kadrolarında ise sınav; genel yetenek, yabancı dil ve alan bilgisi bölümlerinden oluşacak. Başarılı sayılmak için her bölümde belirlenen barajların aşılması ve genel puanın en az 60 olması gerekiyor.

