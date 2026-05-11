ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, Hürmüz Boğazı'nda sivil gemilerin geçişini sağlamak amacıyla daha önce askıya alınan "Özgürlük Projesi"ni yeniden devreye sokmayı değerlendirdiğini bildirdi. CBS televizyonuna da konuşan Trump, küresel enerji piyasalarını ilgilendiren bir kararla benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağını açıkladı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İran'ın nükleer kapasitesi ve bölgedeki gelişmelere dair iddialarda bulundu. İran'ın yer altından uranyum çıkaracak teknolojik teçhizata sahip olmadığını öne süren Trump, bu işlemin ABD veya Çin tarafından yapılabileceğini ifade etti. Temel hedeflerinin Tahran yönetiminin nükleer silahlara sahip olmasını engellemek olduğunu vurgulayan Trump, mevcut ateşkes sürecinin zayıf ilerlediğini belirtti. Ayrıca, Kürt gruplara gönderilen silahların göstericilere ulaştırılmadığını savunarak bu durumun hayal kırıklığı yarattığını aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİALARI VE OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına göre, İran'ın bölgeyi kapatması nedeniyle 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için 4 Mayıs itibarıyla söz konusu operasyon başlatılmıştı. Ancak 6 Mayıs tarihinde projenin kısa süreliğine durdurulduğu ilan edildi. Washington kulislerinde, Suudi Arabistan yönetiminin Prens Sultan Hava Üssü'nü ve ülke hava sahasını ABD ordusunun kullanımına kapatmasının bu duraklamada etkili olduğu öne sürüldü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine operasyonun beklemeye geçtiği iddia ediliyor.

ENERJİ PİYASALARINA MUHTEMEL ETKİSİ VE ALANYA

Dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu askeri ve diplomatik hareketlilik, küresel akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynuyor. Trump'ın benzin vergisini kaldırma planı ve boğazdaki güvenlik arayışlarının uluslararası piyasalara yansıması, turizm ve tarım odaklı ekonomiye sahip Alanya'da da yakından takip ediliyor. Özellikle uçak bileti maliyetleri üzerinden bölge turizmini ve sera üretimindeki lojistik giderlerini şekillendiren enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, yerel sektör temsilcilerinin stratejik planlamalarında muhtemel etki potansiyeli taşıyor.