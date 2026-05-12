Yunanistan’da SKAI TV ekranlarında yayımlanan Survivor programının çekimleri sırasında ciddi bir kaza meydana geldi. Dominik Cumhuriyeti’nde devam eden çekimlerde yarışmacı Stavros Floros, denizde bulunduğu sırada turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DENİZDE KAZA YAŞANDI

İddialara göre olay, yarışma parkuru dışında yaşandı. Floros’un serbest zamanında zıpkınla balık avlamak için denize girdiği öğrenildi. Bu sırada bölgede hareket halinde bulunan bir turist teknesi yarışmacıya çarptı.

Çevrede bulunan ekiplerin ihbarı üzerine sağlık görevlileri kısa sürede olay yerine ulaştı. İlk müdahalesi sahilde yapılan yarışmacı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

ACUNMEDYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Programın yapımcısı Acunmedya, olay sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Stavros Floros’un sağlık durumunun “ciddi ancak stabil” olduğu belirtildi.

Şirket açıklamasında olayın yarışma parkurunda değil, yarışmacının bireysel aktivitesi sırasında meydana geldiği bilgisine de yer verildi.

YAYINLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Kazanın ardından Survivor yayınlarına geçici olarak ara verildiği açıklandı. Yapım ekibi, resmi soruşturmanın tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin teknik inceleme başlatırken, prodüksiyon şirketinin de soruşturma sürecinde resmi makamlarla koordineli çalıştığı bildirildi.

Survivor yarışmacısına tekne çarpması olayı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Program takipçileri yarışmacının sağlık durumuna ilişkin yapılacak yeni açıklamaları bekliyor.

Kaynak: SKAI TV, Acunmedya açıklamaları