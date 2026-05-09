İspanya hükümeti, hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin enfekte olduğu MV Hondius adlı kruvaziyer gemisindeki yolcuları tahliye etmek için operasyon başlattı. Yarın TSİ 06.00-08.00 saatleri arasında Tenerife'deki Granadilla de Abona limanına demirlemesi beklenen gemide, 23 farklı ülkeden toplam 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor.

İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından basına yapılan açıklamaya göre, tahliye süreci Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İspanyol makamlarının üst düzey koordinasyonuyla yürütülüyor. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Sağlık Bakanı Monica Garcia ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, operasyonu yerinden yönetmek üzere Tenerife adasına ulaştı.

SIKI GÜVENLİK VE TRANSFER PROTOKOLÜ

Tahliye operasyonu, sivil halkın sağlığını riske atmamak adına olağanüstü önlemlerle gerçekleştirilecek. Geminin limana bir deniz mili yaklaşması yasaklanırken, liman çevresi tamamen karantina altına alındı. Askeri Acil Müdahale (UCM) birimi gözetiminde yapılacak transferlerde tüm personel FFP2 tipi maske kullanacak ve yolcu bagajları özel torbalarda taşınacak.

Yolcular, kendi ülkeleri tarafından tahsis edilen uçaklar hazır olana kadar gemide bekletilecek. Limandan havalimanına otobüslerle yapılacak her bir transferin yaklaşık 10 dakika sürmesi planlanıyor. Uçak göndermeyen ülkelerin vatandaşları için Avrupa Birliği'ne ait iki kurtarma uçağı devreye girecek. Gemiden ilk olarak ayrılacak 14 İspanyol vatandaşı ise Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesinde karantinaya alınacak.

KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN KÜRESEL ÖRNEK

Uluslararası sularda yaşanan bu tıbbi tahliye operasyonu, Alanya gibi kruvaziyer turizminin yoğun olduğu liman kentleri tarafından da muhtemel sağlık protokolleri açısından dikkatle izleniyor. Gemilerde yaşanabilecek olası salgın durumlarında ülkelerin uyguladığı acil eylem planları, küresel deniz turizmi güvenliği için emsal teşkil ediyor.

Sürece ilişkin halkı bilgilendiren İçişleri Bakanı Marlaska, yolcuların sivil halkla hiçbir temasının olmayacağını vurguladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise Tenerife halkının endişelerini gidermek amacıyla yayımladığı mesajda, alınan önlemlerin virüsün yayılmasını tamamen engelleyecek düzeyde olduğunu aktardı.