İspanya’nın Kanarya Adaları’nda yer alan Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanında demirleyen MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde tespit edilen hantavirüs vakaları nedeniyle başlatılan tahliye işlemleri tamamlandı. Gelişme, dünya genelinde sağlık otoriteleri ve turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle Antalya ve Alanya gibi kruvaziyer turizminin önem taşıdığı bölgelerde, uluslararası gemi seyahatlerinde ortaya çıkan sağlık olayları dikkatle izleniyor. Yetkililer, mevcut durumun kontrol altında olduğunu ve yaygın bir salgın riskine işaret eden resmi bir açıklama bulunmadığını belirtiyor.

YOLCULAR GEMİDEN TAHLİYE EDİLDİ

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, yaptığı açıklamada, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisindeki tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Garcia, gemide yalnızca 32 kişilik mürettebatın kaldığını bildirdi.

Bakan Garcia’nın açıklamasına göre yakıt ikmali tamamlanan gemi, kalan mürettebat ile birlikte akşam saatlerinde Tenerife’den ayrılacak.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabilen viral enfeksiyonların genel adıdır. Bazı vakalarda grip benzeri belirtiler görülürken, ağır hastalarda ciddi solunum problemleri ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre mevcut vakalar sınırlı ve kontrol altında bulunuyor. Covid-19 benzeri küresel bir salgın riski olduğuna dair bilimsel bir veri ise bulunmuyor.

TURİZM SEKTÖRÜ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kruvaziyer turizminin yoğun olduğu Akdeniz destinasyonlarında, gemilerde yaşanan sağlık olayları sektör açısından önem taşıyor. Antalya ve Alanya’da faaliyet gösteren turizm işletmeleri de uluslararası gelişmeleri dikkatle izliyor.

Şu ana kadar İspanyol makamlarından kamu sağlığını tehdit eden geniş çaplı bir risk bulunduğuna ilişkin herhangi bir uyarı yapılmadı.