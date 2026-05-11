MV Hondius adlı Hollanda merkezli kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları dünya genelinde dikkat çekerken, sosyal medyada yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar yeniden gündeme taşındı. Özellikle “2026: Hantavirus” ifadesinin yer aldığı eski bir paylaşım, komplo teorilerini ve “Dünya yeni bir pandeminin eşiğinde mi?” sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kruvaziyer turizmine olan ilgi artarken, uluslararası sağlık gelişmeleri bölgedeki turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR TARTIŞMA YARATTI

X platformunda “soothsayer” adlı bir kullanıcı tarafından 11 Haziran 2022’de yapılan paylaşımda, “2023: Corona bitti, 2026: Hantavirus” ifadeleri yer aldı. Hantavirüs vakalarının haber olmasının ardından bu gönderi yeniden yayılmaya başladı.

Bunun yanı sıra 2012 yılına ait olduğu öne sürülen başka bir paylaşımda, bir sağlık etkinliğinde duyulduğu iddia edilen şu ifadeler dikkat çekti:

“Gerçekten bir pandemi yaratmak istiyorsan, hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir.”

Bu tür paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, uzmanlar bunların bilimsel bir kanıt niteliği taşımadığını ve çoğu zaman tesadüflerin komplo teorilerine dönüştürüldüğünü belirtiyor.

UZMANLAR: KÜRESEL PANDEMİYE İŞARET EDEN VERİ YOK

Enfeksiyon hastalıkları alanındaki bilimsel değerlendirmelere göre, mevcut hantavirüs vakalarının Covid-19 benzeri küresel bir salgına dönüşeceğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Uzmanlar, sosyal medyada “kehanet hesabı” olarak tanınan bazı hesapların çok sayıda tahmin paylaştığını, yalnızca gerçekleşen örneklerin yıllar sonra yeniden öne çıkarıldığını ifade ediyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabilen viral enfeksiyonların genel adı olarak biliniyor. Virüs ilk kez 1978 yılında Güney Kore’de Hantan Nehri çevresindeki vakalarla tanımlandı.

Hastalık bazı kişilerde grip benzeri hafif belirtilerle seyrederken, ağır vakalarda ciddi solunum sorunlarına yol açabiliyor. Ancak uzmanlara göre mevcut vakalar sınırlı bölgelerde görülen farklı türlerle ilişkili ve küresel yayılma riski düşük seviyede bulunuyor.

RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLMELİ

Uzmanlar, doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarının gereksiz paniğe neden olabileceğini belirterek vatandaşların yalnızca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ulusal sağlık otoritelerinin açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle turizm sezonunun yoğunlaştığı Antalya ve Alanya gibi bölgelerde, sağlıkla ilgili küresel gelişmelerin dikkatle izlenmesi önem taşıyor. Ancak mevcut bilgiler ışığında, hantavirüs nedeniyle yeni bir pandemi beklentisini destekleyen somut bir bilimsel veri bulunmuyor.