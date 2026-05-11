ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da sağlık düzenlemeleri konulu bir toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen ateşkes sürecine ve bölgedeki gelişmelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasaların ve Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği uluslararası krizde, taraflar arasındaki diplomatik tansiyon yeniden yükseliyor.

Trump, İran ile olası bir ateşkes anlaşmasının şu anda son derece zayıf bir noktada olduğunu ve adeta yaşam ünitesine bağlı kaldığını aktardı. İran tarafından iletilen öneri metnini sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı, belgeyi bir çöp parçası olarak nitelendirdi. Metni okumayı dahi bitirmediğini belirten Trump, zaman kaybı olarak gördüğü bu taslakta İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına dair kesin bir taahhüt bulunmadığını vurguladı.

Trump'ın ifadelerine göre, sunulan teklif oldukça aptalca bir içerik barındırıyordu ve mevcut yönetim tarafından kabul edilmesi mümkün değildi. Önceki başkanlar Obama ve Biden'ın bu tarz bir belgeyi onaylayabileceğini iddia eden Trump, İran'ın nükleer silah üretmeme konusundaki mutabakattan geri adım attığını öne sürdü. Ayrıca, İran'daki nükleer tozu temizleyebilecek kapasiteye sahip yalnızca 2 ülkenin (ABD ve Çin) bulunduğunu hatırlatan Trump, İranlı yetkililerin bu konuda kendilerinden net taleplerde bulunduğunu dile getirdi. Beklenen mektubun hazırlanmasının 10 dakika sürmesi gerekirken, 4 gün boyunca bekletildiklerini de sözlerine ekledi.

KÜRTLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Açıklamalarının devamında bölgedeki Kürt gruplara da değinen Trump, İranlı protestoculara ulaştırılması planlanan silahların bu gruplar tarafından alıkonulduğunu savundu. Kürtlerin ABD Kongresi nezdinde sıkı savaşçılar olarak iyi bir itibara sahip olduğunu belirten Trump, buna karşın yalnızca ödeme aldıkları durumlarda savaştıklarını iddia ederek durumdan büyük hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.

İRAN CEPHESİNDEN PEKİN UYARISI

İran cephesinden ise ABD Başkanı'nın sözlerine ve yaklaşan Çin ziyaretine yönelik sert bir karşılık geldi. İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Trump'ın Pekin'e zafer edasıyla girmeyi beklememesi gerektiğini ifade etti. Velayeti, ABD'nin mevcut sükunet ortamını yanlış yorumlamaması uyarısında bulunarak, Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin iyi analiz edilmesi gerektiğini savundu.

Velayeti'nin açıklamasına göre, Pentagon'un asker kayıplarına dair yalanlarına inanan Trump, İran'ı nükleer silah kullanmakla üstü kapalı bir biçimde tehdit ediyor. Savaş alanında ABD'yi mağlup ettiklerini öne süren İranlı yetkili, diplomatik süreçte de Washington yönetiminin galip gelemeyeceğini iddia etti. Ortadoğu'daki bu diplomatik ve askeri gerilimin, döviz kurları ile enerji maliyetleri üzerinden Alanya gibi turizm ve tarım odaklı bölgelerin yerel ekonomisine muhtemel etkileri piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.