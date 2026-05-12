Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden alevlenmesi, enerji fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Dün günü 104,21 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.33 itibarıyla yüzde 3,23 oranında artış göstererek 107,61 dolar seviyesine ulaştı. Aynı saatlerde Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,43 değer kazanarak 101,44 dolardan işlem gördü.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI FİYATLARI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki bu yukarı yönlü hareketin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen ateşkes sürecine ilişkin yaptığı karamsar değerlendirmeler yatıyor. Uluslararası ajansların aktardığına göre Trump, İran'ın sunduğu son teklifi eleştirerek ateşkes ihtimalinin "yaşam desteğine bağlı durumda" olduğunu ifade etti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için planlanan Özgürlük Projesi'ne geri dönülebileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmeler, küresel petrol arzının kalbi konumundaki bölgede tansiyonun yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD VE ÇİN'DE

Enerji piyasalarındaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların dikkati bugün ABD'de açıklanması beklenen enflasyon verilerine çevrildi. Analistlere göre, Orta Doğu'daki gerginliğin ABD ekonomisine doğrudan etkisi henüz sınırlı olsa da, risklerin kalıcı hale gelmesi tabloyı değiştirebilir. Öte yandan, Trump'ın perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapması planlanan görüşme de piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Teknik analizlerde Brent petrol için 107,95 dolar seviyesi direnç, 106,25 dolar ise destek noktası olarak değerlendiriliyor.

ALANYA EKONOMİSİNE MUHTEMEL YANSIMALARI

Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmaların, iç piyasaya akaryakıt zammı olarak yansıması ihtimali bulunuyor. Bu durum, Alanya gibi turizm ve tarıma dayalı ekonomilerde maliyet hesaplarını doğrudan etkiliyor. Özellikle muz ve avokado gibi ürünlerin büyükşehirlere nakliyesi ile turizm sezonundaki lojistik operasyonların, olası akaryakıt fiyat artışlarından yakından etkilenmesi muhtemel görünüyor. Yerel üreticiler ve nakliye sektörü temsilcileri, küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izliyor.