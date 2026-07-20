20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen geniş çaplı törenlerle kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı anma programlarında, adadaki Türk halkının egemen eşitliği ve güvenlik talepleri ön plana çıkıyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE EŞİTLİK BEKLENTİSİ

KKTC

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için Türkiye ile tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda adadaki haklarından vazgeçmeyeceğini ve azınlık statüsünü kabul etmeyeceğini vurguladı.

KKTC

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise harekatı Kıbrıs Türklerinin "doğum günü" olarak nitelendirdi. Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını yitirdiğini ifade ederek, iki devletli çözümden geri adım atılmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

1974 HAREKATI KIBRIS İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kıbrıs Barış Harekatı, adada 1960'ların başından itibaren artan gerilimin ve Türklere yönelik sistematik saldırıların ardından gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun "ikinci Girit olmaktan kurtulduk" şeklindeki ifadesi, adanın tamamen Rum kontrolüne geçmesini ve Türk varlığının silinmesini engelleme hedefine dayanıyor. Bu askeri müdahale, günümüzde Kıbrıs Türklerinin kendi sınırları içinde güvenle yaşamasının temel hukuki ve tarihi dayanağı olarak kabul ediliyor.

GİRNE'DE ASKERİ GEMİLER VE SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

Kutlamalar kapsamında askeri unsurlar da halkla buluşuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Gökova fırkateyni, İnönü Denizaltısı ve Zıpkın Hücumbotu, gün boyunca Girne Limanı'nda ziyarete açık kalacak. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi ekibi SOLOTÜRK, saat 18.00'de Girne semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

BARBARLIK MÜZESİ VE 36 YILLIK EMANET BAYRAK

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi, Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti. Heyette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı. Müze, 24 Aralık 1963 gecesi Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın Rum katliamına uğradığı ev olarak tarihi bir hafızayı yaşatıyor. Öte yandan, 1990 yılında adaya yerleşen 54 yaşındaki Aynur Gazcıoğlu'nun, Kıbrıslı bir komşusunun kendisine emanet ettiği 1974 harekatından kalma Türk bayrağını 36 yıldır sandığında özenle muhafaza ettiği bildirildi.