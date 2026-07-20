GlobalPetrolPrices tarafından yayımlanan küresel enerji harcamaları raporu, ülkelerin kişi başına düşen yıllık enerji maliyetlerini ortaya koydu. Sabah gazetesinin aktardığı verilere göre, Türkiye kişi başına yıllık 135 dolarlık enerji harcamasıyla 60 ülkenin değerlendirildiği listede 53'üncü sırada yer aldı. Bu sonuç, Türkiye'yi dünyada enerjiye en az bütçe ayıran ülkelerden biri konumuna getirdi.

AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVEDE

Dünyanın en yüksek enerji faturalarını ödeyen ülkeler çoğunlukla Kuzey ve Batı Avrupa bölgesinde bulunuyor. Listenin zirvesinde yıllık 1.926 dolarlık kişi başı harcama ile İsveç yer alırken, onu 1.786 dolarla Finlandiya ve 1.709 dolarla Avusturya izledi. Ayrıca Almanya, Danimarka, İsviçre, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi Avrupa devleri de yüksek maliyetlerle ilk 10'da kendilerine yer buldu.

TÜRKİYE'DE DEVLET DESTEĞİ ETKİSİ

Enerji uzmanlarına göre, Türkiye'deki 135 dolarlık düşük maliyetin arkasında devlet destekleri ve kademeli tarife sistemi büyük rol oynuyor. Hane halkının gelir düzeyi gözetilerek uygulanan enerji sübvansiyonları, tüketiciyi küresel piyasalardaki sert fiyat dalgalanmalarından koruyor. Türkiye sıralamada Ukrayna'nın hemen ardında yer alırken; Dominik Cumhuriyeti, Belarus, Ekvador, Ürdün, Kazakistan, Vietnam ve Senegal'i geride bıraktı.

KÜRESEL EKONOMİLERDE DURUM NE?

Listenin diğer dikkat çeken ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri, yıllık 1.042 dolarlık harcamayla 16'ncı sıraya yerleşti. Birleşik Krallık 17'nci, Güney Kıbrıs 18'inci ve Yunanistan ise 21'inci sırada konumlandı. Uzmanlar, Türkiye'deki faturalar şu an için düşük rakamlarda seyretse de, enerji ithalatına olan yüksek bağımlılık, döviz kurundaki hareketlilik ve doğalgaz maliyetlerinin fiyatlar üzerinde uzun vadeli bir baskı unsuru oluşturmaya devam ettiğini vurguluyor.