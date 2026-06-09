Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen ve kaza sanılan yangının ardındaki cinayet gerçeği gün yüzüne çıktı. Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Şeref Kocabıyık'ın ölümüne ilişkin dosya, elde edilen yeni deliller ışığında yeniden açıldı.

Olay gecesi saat 22.00 sıralarında inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş ve Kocabıyık'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, maktulün aslında kesici aletle öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı tespit edildi.

CİNAYET NASIL AYDINLATILDI?

Soruşturmanın seyrini, olay sonrası kaybolan cep telefonu değiştirdi. Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, maktule ait telefonun cinayetten sonra kullanıldığının belirlenmesi üzerine baz ve HTS kayıtları detaylı şekilde analiz edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, cinayete iştirak ettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

HTS KAYITLARI FAİLLİ MEÇHULLERDE NEDEN ÖNEMLİ?

Geçmiş yıllarda kapanan veya kaza olarak değerlendirilen dosyaların aydınlatılmasında dijital iz takibi kritik bir rol oynuyor. Özellikle Geçmişe Dönük İletişim Trafiği (HTS) kayıtları, cihazların hangi baz istasyonlarından sinyal aldığını göstererek şüphelilerin olay yeri ve sonrasındaki hareket güzergahlarını kesin olarak haritalandırıyor. Bu teknoloji, delil yetersizliğinden rafa kaldırılan birçok dosyanın yıllar sonra çözüme kavuşmasını sağlıyor.