CHP’de son günlerde yaşanan yönetim tartışmaları, 9 Haziran’daki grup toplantısını parti içi mücadelenin merkezine taşıdı. Gün boyunca Ankara kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışılırken, beklenen karar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren TBMM’de olağanüstü hareketlilik yaşandı. Hem Özgür Özel’e hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren partililer Meclis’e akın etti. Giriş noktalarında yoğunluk oluşurken, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da bazı kapılardan girişe izin verilmemesine tepki gösterdi.

TBMM'DE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Yaşanan yoğunluk nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş devreye girdi. CHP Grup Toplantısı öncesinde güvenlik riski oluştuğunu belirten Kurtulmuş, CHP grubuna ziyaretçi alınmaması yönünde karar verdi.

TBMM Başkanlığı tarafından CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Meclis İçtüzüğü'nün 164. maddesi kapsamında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısı için TBMM'ye gelirken, kendisini destekleyen milletvekilleri grup salonunda toplandı. Parti içindeki son gelişmeler nedeniyle toplantının siyasi açıdan kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

GÜNÜN EN KRİTİK GELİŞMESİ: KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATTI

Gün boyunca Ankara'da en çok merak edilen konu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kürsüye çıkıp çıkmayacağı oldu. Son dakika gelişmesine göre Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldı.

Bu kararın ardından gözler tamamen Özgür Özel'in grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi. CHP'de mahkeme süreci sonrası yaşanan liderlik tartışmalarının nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netleşecek.