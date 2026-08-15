Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan ve kentin en önemli turistik noktalarından biri olan Yukarı Düden Şelalesi'nde yeni bir ödeme dönemi hayata geçirildi. Antalyakart yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan akıllı kartlar artık şelalenin giriş gişelerinde de geçerli olacak. Bu adım sayesinde yerli ve yabancı turistlerin alana giriş işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

DOĞA TURİZMİNDE PRATİK ÇÖZÜM

Düden Çayı'nın şekillendirdiği ve zengin bitki örtüsüyle çevrili olan şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Bugüne kadar girişlerde yaşanan bilet alma yoğunluğu, yeni sistemle birlikte en aza indirilecek. Ziyaretçiler, ulaşımlarını sağladıkları Antalyakart'ı doğrudan turnikelerde okutarak bekleme yapmadan doğayla buluşabilecek.

ANTALYAKART UYGULAMASI ZİYARETÇİLERE NE SAĞLAYACAK?

Şehir içi entegre kart sistemlerinin turistik ören yerlerinde kullanılması, akıllı şehir uygulamalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Toplu taşıma araçlarıyla Kepez'deki şelaleye gelen bir ziyaretçi, fazladan bilet sırasına girmeden veya nakit taşıma zorunluluğu hissetmeden doğrudan geçiş yapma imkanına kavuşuyor. Bu durumun, özellikle yoğun turizm sezonunda gişe önlerinde oluşan kalabalıkları büyük ölçüde eritmesi bekleniyor.

Şelale ve çevresindeki yürüyüş yolları, seyir terasları ile fotoğraf çekim alanları, kentin günübirlik gezi rotalarının merkezinde yer alıyor. Antalyakart entegrasyonuyla birlikte Yukarı Düden Şelalesi ziyaretinin, şehir merkezindeki diğer tarihi ve turistik noktalara yapılacak seyahatlerle daha kolay bir şekilde birleştirilmesi öngörülüyor.