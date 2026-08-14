Alanya'da denizde kaybolduğu bildirilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 18.30 sıralarında Alanya Rıhtım bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, denize giren bir kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğu yönünde ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK VE DALGIÇLAR ARIYOR

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için denizde arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar su altında çalışma yürütürken, Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede arama faaliyetlerine destek veriyor.

Çalışmaların özellikle kişinin son görüldüğü değerlendirilen alan ve çevresinde yoğunlaştırıldığı bildirildi.

TEKNE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Arama kurtarma faaliyetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülebilmesi amacıyla Rıhtım bölgesindeki deniz trafiğine de geçici olarak kısıtlama getirildiği öğrenildi.

Yaklaşık iki saattir bölgeye tekne giriş ve çıkışlarına izin verilmediği belirtilirken ekiplerin denizdeki çalışmaları devam ediyor.

RIHTIMDA HAREKETLİ SAATLER

İhbarın ardından başlatılan çalışma nedeniyle Alanya Rıhtım bölgesinde hareketlilik yaşanırken, ekipler kayıp kişiye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizde kaybolduğu bildirilen kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, arama çalışmalarından gelecek sonuç bekleniyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.