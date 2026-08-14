Alihan Kuriş soruşturmasında para trafiği ve FETÖ iddiası araştırılıyor

Ankara'da Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmada yurt dışı para transferleri ile yeni bağlantı iddiaları inceleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmada mali hareketlere ilişkin inceleme genişletildi. MASAK verileri ve banka kayıtları üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında 17 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adresleri ile bağlantılı şirketlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ALİHAN KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Soruşturmayla ilgili basına yansıyan bilgilere göre, gözaltı kararının uygulanması için Alihan Kuriş'in ikametine giden ekipler Kuriş'i burada bulamadı.

Kuriş'in cep telefonunu evinde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlendi. Ekipler ikinci adreste yaptıkları ayrıntılı aramada ev içerisinde gizli bir bölme tespit etti. Daha önce aktardığımız gibi, Kuriş'in bu bölümde saklanırken yakalandığı bildirildi.

MALİ HAREKETLER İNCELEME ALTINDA

Dosyanın önemli başlıklarından birini para hareketleri oluşturuyor. MASAK incelemeleri ile banka kayıtları üzerinden şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin finansal işlemleri araştırılıyor.

Basına yansıyan soruşturma bilgilerine göre, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına yönlendirildiği iddiası üzerinde duruluyor.

Ancak söz konusu tutarın tamamının suç geliri olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Paranın kaynağı, transferlerin hukuki niteliği ve olası suç gelirleriyle bağlantısı mali ve adli incelemelerin ardından netleşecek.

FETÖ BAĞLANTISI İDDİASI DA DOSYADA

Soruşturmanın yalnızca Türkiye'deki şirket ve para hareketleriyle sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Dosyada olası FETÖ bağlantılarının da araştırıldığına ilişkin bilgiler basına yansıdı.

Ayrıca Almanya'nın dış istihbarat servisi BND ile temas bulunduğu ve İsrail bağlantılı para hareketleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların da incelendiği öne sürülüyor.

Bu başlıklardaki iddiaların şu aşamada kesinleşmiş adli tespitler olmadığına dikkat çekiliyor. Soruşturma makamlarının para transferlerinin kaynağı ve bağlantılarını araştırmayı sürdürdüğü bildiriliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Alihan Kuriş, 2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen dini grubun liderliğine geçmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Kuriş ve diğer şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin adli süreç devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki iddialar kesinleşmiş mahkeme kararı niteliği taşımıyor.

Kaynak: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasına ilişkin basına yansıyan bilgiler, MASAK incelemelerine ilişkin haberler ve açık kaynak kayıtları.