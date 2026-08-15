Antalya'nın Serik ilçesinde, Gülsün Süleyman Süral Caddesi üzerinde yürütülen kapsamlı yol yenileme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Serik Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları içindeki Sanayi Kavşağı ile Hal Kavşağı bölümünü kullanacak sürücüleri alternatif yollara yönelmeleri konusunda uyardı.

28 Temmuz tarihinde başlatılan altyapı ve üstyapı projesi kapsamında bölgeye sıcak asfalt dökülüyor. Belediye yetkililerinin aktardığına göre, projede kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra peyzaj ve aydınlatma faaliyetleri de eşzamanlı olarak yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Serik Belediyesi tarafından yapılan son duyuruda, güzergahtaki çalışmaların bitiş tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı. Ekiplerin sahada yoğun bir mesai harcadığı belirtilirken, iş güvenliğinin sağlanması ve sürecin hızlanması adına trafik akışının alternatif sokaklardan sağlanması talep edildi.

ALANYA'DAN ANTALYA YÖNÜNE GİDECEKLER NASIL ETKİLENECEK?

Serik, Alanya ile Antalya kent merkezi ve havalimanı arasındaki ana geçiş hattında yer alıyor. Bu doğrultuda, Alanya'dan batı yönüne seyahat edecek sürücülerin, ilçe merkezindeki Sanayi ve Hal kavşakları civarında oluşabilecek yerel trafik yoğunluğunu dikkate alarak seyahat planlaması yapması önem taşıyor.