Türkiye genelinde temel tüketim maddeleri ve hizmet bedellerindeki artış, madeni paraların günlük alışverişlerdeki kullanımını durma noktasına getirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, ekmek ve toplu taşıma gibi temel harcamalarda tutarların yükselmesiyle birlikte kasalarda bozuk para üstü verme dönemi kapanıyor.

Market ve büfelerde para üstü denkleştirmek zorlaşırken, işletmelerin bozuk para stoklama gereksinimi de ortadan kalktı. Nakit ödeme yapmak isteyen birçok tüketici, kasada bozukluk bulunamaması nedeniyle temassız ödeme yöntemlerine veya çipli kartlara yönelmek zorunda kalıyor.

ESNAF VE MÜŞTERİ ARASINDA YENİ DÖNEM

Günlük alışveriş rutinlerinde nakit ödeme talepleri genellikle para üstü sorunu nedeniyle kesintiye uğruyor. İşletmelerin madeni para tedarikinde yaşadığı sıkıntılar, en küçük tutarlı harcamalarda dahi banka kartlarının birincil ödeme aracı olarak kullanılmasına zemin hazırladı.

TEMASSIZ ÖDEMELER NEDEN NAKDİN YERİNİ ALDI?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri ve piyasa analizleri, alım gücündeki değişimin ödeme alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirdiğini bildiriyor. Özellikle enflasyonist ortamda küçük kupürlü paraların satın alma gücünü yitirmesi, mobil bankacılık ve temassız işlem hacimlerinin nakit paranın yerini almasına yol açtı.

Nakit taşıma alışkanlığının giderek düşmesi, piyasadaki madeni para devir daimini de her geçen gün azaltıyor. Dijital ödeme altyapılarının yaygınlaşmasıyla birlikte fiziksel paranın günlük ticaretteki işlevinin giderek daha da daraldığı gözlemleniyor.