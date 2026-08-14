Usulsüz vize randevularının bot yazılımlar aracılığıyla toplandığı ve daha sonra yüksek ücretler karşılığında hizmet sunulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.
Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 37’sinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin isimleri şu şekilde:
Aleyna D., Ayşen E., Bünyamin Ç., Harun D., Kadir Y., Hamide Y., Selin Y., Seçkin D., Sena D., Süleyman K., Yusuf Furkan G., Ömer Salih A., Ayşe G., Berkay V., Cihat K., Çınar K., Emre Can M., Fadime Nur K., Fatih B., Feyda T., Tuğba U., Özgür Ö., Pınar D., Sinem Şule H., Tuğba A., Tunahan C., Tunahan Kerim Y., Tunahan A., Sezgin A., Kerim E., Merve A., Mehmet A., Kıymet İlayda T., Melis Ö., Kamil E., Fikret K. ve Günsel K.
İlk gelen bilgiler doğrultusunda Fikret K., Günsel K., Çınar K. ve Ayşe G.’nin tutuklandığı öğrenilmişti. Son açıklanan kapsamlı listeyle birlikte söz konusu isimlerin de tutuklanan 37 şüpheli arasında bulunduğu kesinleşti.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Alanya’da gerçekleştirilen aramalarda bilgisayarlar, ana kartlar, cep telefonları, çeşitli dijital materyaller ve evraklara el konuldu.
Soruşturmanın, vize randevularının bot yazılımlar aracılığıyla usulsüz şekilde alınarak vatandaşlara yüksek ücretlerle sunulduğu iddiaları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.