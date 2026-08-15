İngiltere'nin Essex bölgesinde bir zincir restoranda çalışan şube müdürü, maaşının elden ödenmesi teklifini reddederek yasal haklarını talep etmesinin ardından işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'ne taşınan olayda, mahkeme çalışanı haklı bularak işvereni tazminat ödemeye mahkum etti.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, şube müdürü gelir vergisi ve sigorta primlerinin devlete yasal yollarla aktarılmasını talep etti. Bunun üzerine işveren, kesintilerin yapıldığını gösteren maaş bordrolarını çalışana teslim etti. Ancak İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile görüşen müdür, bordrolarda görünen meblağların vergi dairesine hiç yatırılmadığını tespit etti.

POLİS ÇAĞRILDI VE İŞTEN ÇIKARILDI

Yaşanan anlaşmazlık sonrası izne ayrılan çalışan, dönüşünde kendi şubesinde pozisyon kalmadığı yanıtını aldı. Yönetim, müdüre başka bir şubede çalışabileceğini ancak maaşını kayıtsız olarak elden alması gerektiğini bildirdi. Bu yasa dışı teklifi de reddeden çalışanın restorandan ayrılmak istememesi üzerine işveren mekana polis çağırdı. Yapılan incelemeler sonucunda müdürün yıllık izin haklarının da kullandırılmadığı ortaya çıktı.

MAHKEME HAKSIZ FESİH İÇİN NE KARAR VERDİ?

Olayı inceleyen İş Mahkemesi Yargıcı, çalışana verilen bordroların sahte olduğunu ve asıl kovulma nedeninin yasal hak talebi olduğunu belirledi. Yargıç; gerçek bordro istemenin, vergi kesintilerinin devlete yatırılmasını talep etmenin ve yasal izinleri kullanmanın işten çıkarma gerekçesi olamayacağına hükmetti.

Fesih işlemini yasalara aykırı bularak "otomatik olarak haksız" şeklinde nitelendiren mahkeme, işverenin tazminat ödemesine karar verdi. Karar, çalışanların anayasal haklarını talep etmesi durumunda işverenin keyfi yaptırımlar uygulayamayacağını gösteren önemli bir yasal dayanak olarak kayıtlara geçti.