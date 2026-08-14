Alanya’da vize randevularına yönelik soruşturmada mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Fikret K., Günsel K., Çınar K. ve Ayşe G. tutuklandı.

İstanbul merkezli yürütülen vize randevusu soruşturmasında Alanya ayağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Usulsüz vize randevularını bot yazılımlarla topladıkları ve yüksek ücret karşılığında hizmet sundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Alanya’da işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Fikret K., Günsel K., Çınar K. ve Ayşe G. hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Alanya’dan 4 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 7 şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini daha önce aktarmıştık. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

OPERASYON 7 İLDE DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Alanya, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alanya’da vize işlemleri yapan işyerleri ile bazı ikametlere yönelik baskınlarda ise 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan bilgisayar, ana kart, cep telefonu, dijital materyal ve çeşitli evraklara el konuldu.

23 ŞÜPHELİ İSTANBUL’A GÖNDERİLMİŞTİ

Alanya’da gözaltına alınan 28 şüpheliden 23’ü, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderilmişti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerindeki incelemeler sürüyor.