Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasanın etkileri görülmeye başlandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen denetimler sonucunda 16 yaşından küçük kullanıcılara ait toplam 756 bin hesap sistemden tamamen silindi.

Açıklanan verilere göre, kapatılan hesapların 462 bini Instagram, 294 bini ise Facebook kullanıcılarına ait. Sözcü'nün aktardığı haberde, platformların yapay zeka destekli tespit sistemleriyle denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ve kapatılan hesap sayısının önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceği bildirildi.

CEZALAR VE YASAL DÜZENLEME KAPSAMI

Ülkede 10 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme, teknoloji devlerine ağır yaptırımlar getiriyor. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads ve Kick olmak üzere toplam 10 farklı mecra yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

ŞİRKETLERİ NE BEKLİYOR?

Avustralya hükümeti bu yasayla, algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Kurala uymayan ve 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımları atmayan şirketlerin 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Bu devasa ceza riski, platformların proaktif bir şekilde hesap silme işlemlerine hız vermesinin temel nedeni olarak öne çıkıyor.