Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güvenliği sağlayan atlı polis ekiplerinin çalışma saatleri, artan hava sıcaklıkları sebebiyle yeniden düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde görev alan ekipler, atların sağlığını korumak amacıyla gündüz devriyelerini iptal ederek mesailerini akşam saatlerine kaydırdı.

Sahil bandının yanı sıra motorlu taşıtların giremediği park ve mesire alanlarında görev yapan ekipler, artık saat 18.00'den sonra sahaya iniyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu devriyeler, bölgenin güvenliğine katkı sağlarken renkli görüntüler de oluşturuyor.

ATLARIN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULUYOR

Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Davut Kaymaz'ın aktardığına göre, devriye saatleri tamamen atların fizyolojik ihtiyaçlarına ve hava şartlarına göre belirleniyor. "Firuze" isimli atıyla devriyeye çıkan Kaymaz, atların Antalya'nın gündüz sıcağında yorulmaması için özen gösterdiklerini ifade etti.

Kaymaz, atların duygusal canlılar olduğunu ve binicileriyle güçlü bir iletişim kurduklarını belirterek, en ufak bir rahatsızlık durumunda devriye şartlarını derhal gözden geçirdiklerini vurguladı. Ekiplerin bu tutumu, vatandaşlar için olduğu kadar hayvan hakları açısından da önem taşıyor.

ALANYALI ZİYARETÇİLERDEN UYGULAMAYA DESTEK

Atlı polislerin sahil bandındaki varlığı, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkından da tam not alıyor. Ailesini ziyaret etmek için Alanya'dan Antalya'ya gelen Özge Kurşun Tükenmez, 14 aylık kızı Yaşam'ın atlara büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Tükenmez, uygulamanın çocukların hayvan sevgisi kazanması açısından faydalı olduğunu ve kentin turizm dokusuna uyum sağladığını dile getirdi.

Sahilde vakit geçiren bir diğer vatandaş Muhsin Sarıkaya ise gelişmiş ülkelerde sıkça rastlanan bu manzaranın Antalya sahillerine değer kattığını açıkladı. Yabancı turistlerin de polislerle sık sık fotoğraf çektirdiği gözlemleniyor.

20 YILLIK BİRİM NASIL EĞİTİM ALIYOR?

Yaklaşık yirmi yıl önce kurulan birlikteki atlar, sahaya çıkmadan önce kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor. Atların kalabalık ortamlarda ve beklenmedik durumlarda sakin kalabilmesi için ses, ışık, ateş ve dumana karşı özel duyarlılık eğitimleri veriliyor.

Bu zorlu eğitim süreci sayesinde atlar, toplumsal olaylarda ve turistik bölgelerdeki yoğun yaya trafiğinde kontrollü bir şekilde görev yapabiliyor. Atlı polis ekipleri, yaz sezonu boyunca özellikle akşam saatlerinde sahil bandındaki devriyelerine devam edecek.