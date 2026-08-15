Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye’de yapılan aramada, imha edildiği belirlenen çok sayıda belge parçası ele geçirildi. Evrakların soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı incelemeye alındı.

ÜMRANİYE’DEKİ ADRESE ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in yönettiği iddia edilen yapıya yönelik operasyonların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün merkezine yönelik gece yarısı operasyonu ile ilgili detaylar kamuoyuna aktarılmıştı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan ve Süleymancılar cemaatinin merkezi olarak bilinen adreste bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar yapılması üzerine savcılık harekete geçti.

İhbarın ardından alınan arama kararıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

ÇÖP POŞETLERİNDE PARÇALANMIŞ BELGELER BULUNDU

Adreste yapılan aramada, imha edilmek üzere parçalandığı değerlendirilen çok sayıda kağıt parçası bulundu. Polis ekipleri, siyah çöp poşetleri içerisinde bulunan belgeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Ele geçirilen evrakların soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Belgelerin içeriği ve hangi konularla bağlantılı olduğu yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

FOTOĞRAFLAR DA İNCELEMEYE ALINDI

Arama sırasında ele geçirilen parçalar arasında bazı fotoğrafların da bulunduğu görüldü. Emniyet ekipleri, elde edilen materyaller üzerinde detaylı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında daha önce Ankara merkezli olarak 17 ilde operasyon düzenlenmiş, olayla ilgili çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon sürecine ilişkin gelişmeler ve soruşturmanın ayrıntıları daha önce Yeni Alanya’nın ulaştığı Ankara daveti haberinde de yer almıştı.