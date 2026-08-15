Antalya-Burdur karayolu üzerinde yer alan ve 2020 yılında ödenek yetersizliği sebebiyle durdurulan Çubukbeli Tüneli inşaatında çalışmalar yeniden hız kazandı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in yaptığı açıklamalara göre, her iki tüpte de kazı işlemleri sürdürülüyor.

Temeli 2017 yılında atılan ve toplam 2280 metre uzunluğunda çift tüp olarak projelendirilen tünelde, toplamda 1365 metrelik kazı destek çalışması tamamlandı. İl Başkanı Çetin, projenin daha önce tasarruf tedbirleri ve Antalya merkezindeki daha acil kavşak ihtiyaçlarına kaynak ayrılması nedeniyle beklemeye alındığını bildirdi.

ÇUBUKBELİ GEÇİDİ NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayan en kritik güzergahlardan biri olan Çubukbeli, dik rampaları ve zorlu kış şartları nedeniyle özellikle ağır vasıta sürücüleri için riskli bir bölge olarak biliniyor. Türkülere konu olan bu zorlu geçitte tünel projesinin tamamlanmasıyla birlikte trafik güvenliğinin artması ve ulaşım süresinin ciddi oranda kısalması öngörülüyor.

YEREL YÖNETİME ALTYAPI ELEŞTİRİSİ

Tünel çalışmalarının yanı sıra kentteki diğer altyapı projelerine de değinen Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni imar düzenlemelerini geciktirmekle suçladı. Duraliler ve Efeler Parkı kavşaklarındaki aksamaların yerel yönetimin 5 yıl boyunca gerekli planlamaları yapmamasından kaynaklandığını öne süren Çetin, altyapı sorumluluklarının zamanında yerine getirilmediğini savundu.

İlçe belediyelerinin de hizmet üretme noktasında yetersiz kaldığını iddia eden Çetin, vatandaşların yerel hizmetlerdeki aksaklıklar nedeniyle çözüm için doğrudan hükümet yetkililerinin kapısını çaldığını aktardı. Çetin, ulaşım yatırımlarının bakanlıklar aracılığıyla tüm ilçelere ulaştırılmaya devam edeceğini vurguladı.