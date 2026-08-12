Akdeniz ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan deniz çayırlarını korumak amacıyla başlatılan rehabilitasyon projesinde ilk sonuçlar açıklandı. Toplam 8 hektarlık alanda yürütülen çalışmalarda, yeni yaşam alanlarına taşınan deniz çayırlarının büyük oranda tutunduğu bildirildi.

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından desteklenen ve yaklaşık üç yıldır devam eden projede, 200'den fazla deniz çayırı öbeği güvenli bölgelere nakledildi. Uzmanların yaptığı incelemelere göre, taşınan bu öbeklerin yüzde 90'ının sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Ayrıca implantasyon yöntemiyle deniz tabanına yerleştirilen 1300 fidanın yüzde 70'inin gelişimine devam ettiği aktarıldı.

AKDENİZ KIYILARI İÇİN REFERANS OLACAK

Projenin akademik yürütücülerinden Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, elde edilen sonuçların Akdeniz'deki diğer restorasyon uygulamaları için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çiçek, geliştirilen bu modelin Akdeniz'in farklı kıyılarında yapılacak çalışmalara güçlü bir referans oluşturacağını vurguladı. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Ahmet Eyidoğan ise üç yıllık titiz bir emeğin somut sonuçlarını görmenin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

POSIDONIA OCEANICA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Sadece Akdeniz'e özgü endemik bir tür olan Posidonia oceanica çayırları, deniz ekosisteminin akciğerleri olarak biliniyor. Su altındaki oksijen üretiminin büyük kısmını sağlayan bu bitkiler, aynı zamanda kıyı erozyonunu önleme ve deniz canlılarına üreme alanı sunma işlevlerini üstleniyor. Alanya ve Antalya gibi turizm ile balıkçılığın ön planda olduğu Akdeniz sahil şeridinde deniz suyunun temiz kalması, büyük ölçüde bu çayırların varlığına dayanıyor. Başarıyla sonuçlanan bu taşıma ve restorasyon modelinin, ilerleyen dönemde bölge genelindeki deniz ekosistemini koruma projelerine de ilham vermesi muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor.