Antalya'nın Akseki ilçesinde, 12 Ağustos 2026

Çarşamba günü astronomi meraklılarını bir araya getirecek Fatin Gökmen Gökyüzü Gözlem Festivali düzenleniyor. Akseki Belediyesi ve Akseki Yerel Eylem Grubu Derneği organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte, katılımcılar ağustos ayının en önemli astronomik olaylarından Perseid meteor yağmurunu izleme imkanı bulacak.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, program saat 12.00'de Akseki Cumhuriyet Meydanı'nda Kepez Belediyesi Bilim ve Teknoloji Tırı'nın ziyarete açılmasıyla başlayacak. Akşam saat 19.00 itibarıyla ise Mustafa Duruk Mesire Alanı'nda teleskopla gök cisimleri gözlemi ve çeşitli söyleşiler gerçekleştirilecek. Katılımcılara mesire alanında çadır ve karavanla konaklama imkanı da sunulacak.

KANDİLLİ'NİN KURUCUSU VE ALANYA BAĞLANTISI

Festivale adını veren ve 1877 yılında doğan Mehmet Fatin Gökmen, Türkiye'de modern astronominin kurucuları arasında yer alıyor. İlk öğreniminin bir kısmını Akseki ve Alanya'da tamamlayan Gökmen, 1910 yılında Rasathane-i Âmire'nin müdürlüğüne atanarak bugünkü Kandilli Rasathanesi'nin temellerini attı. 1955 yılında vefat eden bilim insanının mirası, köklerinin bulunduğu topraklarda bu festivalle yaşatılmaya devam ediyor.

FESTİVALİN BÖLGESEL TURİZME VE BİLİME KATKISI NEDİR?

Alanya ve Akseki bölgesinde eğitim görmüş tarihi bir şahsiyetin anılması, yerel halkın bilim tarihine olan ilgisini artırırken bölge turizmine de alternatif bir kırsal rota oluşturuyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanlı IPARD III

Programı LEADER

Yaklaşımı ile desteklenen bu organizasyon, Akdeniz kırsalında bilimsel etkinliklerin yaygınlaşması açısından yakından takip ediliyor. Perseid meteor yağmurunun kırsal alanlardaki düşük ışık kirliliği sayesinde çok daha net izlenebilmesi, çevre ilçelerden de etkinliğe yoğun katılım beklentisi yaratıyor.