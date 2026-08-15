Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Soğukkapı Plajı, mikroplastik atıkların istilasına uğradı. Deniz yüzeyinin büyük bölümünü kaplayan atıklar, sahilde de kumların üzerine yayıldı.

Alanya'da deniz kirliliği sorunu büyümeye devam ediyor. Kızılkule ile Tersane arasında yer alan ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Soğukkapı Plajı, mikroplastik atıklarla adeta kaplandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla gün doğumunu izlemek ve denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Deniz yüzeyinin geniş bir bölümünde mikroplastik atıkların bulunduğu görüldü. Atıkların yalnızca deniz yüzeyinde değil, sahil boyunca kumların üzerine de yayıldığı gözlendi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kirliliğin boyutuna dikkat çeken vatandaşlar, bölgenin bir an önce temizlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Denizin kirli halini görmek istemeyen çok sayıda kişinin ise plajdan ayrıldığı görüldü.

Vatandaşlar, özellikle turizm açısından önemli bir noktada bulunan Soğukkapı Plajı'ndaki mikroplastik kirliliğinin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.