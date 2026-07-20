Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan duyuruya göre, Kepez ilçesinde hizmet veren Antalya Akdeniz Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü binaları için kapsamlı bir tadilat süreci başlıyor. Tesisin teras yalıtımı ve çeşitli onarım işlerini kapsayan açık ihale, 29 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İHALE SÜRECİ VE ŞARTLARI NELER?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle yapılacak olan alım, tamamen elektronik ortamda yürütülecek. Yüklenici adayları, tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-imza ile sunacak. İhale komisyonu, 29 Temmuz 2026

Çarşamba günü saat 10.00'da Antalya YİKOB binasında toplanarak anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilen teklifleri değerlendirecek.

ÇALIŞMALAR NE KADAR SÜRECEK?

İhaleyi kazanan firma ile resmi sözleşme imzalanmasını takip eden 5 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat ve onarım aşamasına geçilecek. Hazırlanan şartnameye göre, yüklenici firmanın teras yalıtımı ve diğer bakım işlemlerini yer tesliminden itibaren en geç 90 takvim günü içinde tamamlaması şart koşuluyor.

EKAP ÜZERİNDEN ŞEFFAF SÜREÇ

Kamu kurumlarına ait sosyal hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen bu tür ihaleler, EKAP sistemi sayesinde hem hızlı hem de kayıt altında yönetiliyor. İstekli firmaların ihaleye katılabilmesi için ihale dokümanını sistem üzerinden indirip teklif mektuplarını belirtilen gün ve saate kadar dijital olarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.