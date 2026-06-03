Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında, yük asansöründen düşen bir kişi yaralandı. Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide saat 20.00 civarında yaşanan olayda, işletme çalışanı Kutay K. hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kutay K. iş yerinde malzeme sevkiyatı yapmak amacıyla yük asansörünü kullanmak üzereyken dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşen çalışan, düşmenin etkisiyle bileğinden yaralandı.

İLK MÜDAHALE İŞ YERİNDE YAPILDI

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese hızla 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine intikal eden sağlık personeli, bileğinden yaralanan Kutay K.'ya ilk müdahaleyi düştüğü noktada gerçekleştirdi. Ardından ambulansa alınan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YÜK ASANSÖRLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Gıda işletmelerinde sıkça tercih edilen yük asansörlerinin insan taşımaya uygun olmaması ve periyodik bakımlarının aksatılması, benzer iş kazalarına zemin hazırlıyor. İş sağlığı ve güvenliği standartları, malzeme asansörlerinin kullanımında personelin taşıma kabinine girmemesi ve güvenlik bariyerlerinin her zaman aktif tutulması gerektiğini vurguluyor.

Hastanede tedavisine başlanan Kutay K.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkili birimler, yaşanan iş kazasının kesin nedenini belirlemek ve ihmal olup olmadığını araştırmak amacıyla resmi soruşturma başlattı.