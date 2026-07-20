Antalya'nın Aksu ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir ağır vasıta üst geçitte mahsur kaldı. Aktarılan bilgilere göre, Serik Caddesi üzerinde bulunan Pınarlı Üst Geçidi'nde seyreden Gökhan Almacı idaresindeki 03 AEJ 806 plakalı beton pompası kamyonu, demir bariyerlere çarparak yan devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen dev araç, köprü kenarında asılı kalarak durabildi.

ŞOFÖR ARAÇTAN NASIL ÇIKARILDI?

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yan yatan ve aşağı düşme tehlikesi bulunan kamyonun kabininde mahsur kalan sürücü Gökhan Almacı, ekiplerin müdahalesiyle aracın ön camı kırılarak dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

TRAMVAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Kazanın ardından kırılan demir bariyerler ve beton pompasına ait çeşitli metal parçalar, üst geçidin hemen altından geçen tramvay hattına döküldü. Hem düşen enkaz parçaları hem de araçtan sızan yakıt sebebiyle bölgedeki tramvay seferlerinde zorunlu aksamalar yaşandı. Antalya'yı doğu ilçelerine bağlayan ana arter konumundaki Serik Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, asılı kalan kamyonun yoldan kaldırılması amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.