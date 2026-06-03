Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Onur Erçin'in vefat haberi, üniversite camiasında büyük üzüntü yarattı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Erçin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç öğrencinin vefatının ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan bir taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan, mesajında öğrencinin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Rektör Türkdoğan açıklamasında, “Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Onur Erçin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Genç yaşta aramızdan ayrılan öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Onur Erçin’in vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve ALKÜ camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. Genç öğrencinin kaybı, eğitim hayatı boyunca birlikte olduğu arkadaşları ve akademisyenler arasında da üzüntüyle karşılandı.