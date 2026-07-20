Akseki ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla bölgeye sevk edilen su ikmal aracı, Taşağıl-Akseki karayolu üzerinde kaza yaptı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliği bünyesinde hizmet veren 07 S 144 plakalı aracın kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi.

KAZANIN ARDINDAN NELER YAŞANDI?

Olayın hemen ardından güzergah üzerine sağlık ve güvenlik birimleri yönlendirildi. Devrilen su ikmal aracında bulunan orman personelinin kazayı ciddi bir yara almadan atlattığı öğrenildi. Ekipler, olası travmalara karşı tedbir amacıyla detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık merkezine götürülürken, yetkililer kazanın oluş nedenine ilişkin resmi bir inceleme başlattı.

ZORLU ARAZİ KOŞULLARI VE BÖLGESEL KOORDİNASYON

Antalya ve çevresinde artan orman yangını riskine karşı, farklı ilçelerdeki orman işletme müdürlükleri ortak bir koordinasyonla hareket ediyor. Serik'ten Akseki'ye uzanan dağlık ve virajlı güzergah, tonlarca su taşıyan ilk müdahale araçları için zaman zaman zorlu sürüş koşulları yaratabiliyor. Ekiplerin bu riskli topoğrafyadaki hızlı intikal çabası, bölgesel yangın savunmasının en kritik aşamasını oluşturuyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan talihsiz olayın ardından kamuoyunu bilgilendiren bir mesaj yayımladı. Kurum açıklamasında, "Yeşil Vatan'ı korumak için büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm ekiplerimize kazasız ve güvenli görevler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.