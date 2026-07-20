Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Ahırtaş Mahallesi Dikmenaltı mevkiinde dün saat 18.30 sularında ormanlık alanda yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla müdahale ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine sevk edilen helikopter, yangın söndürme uçağı ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler alevleri durdurmak için harekete geçti. Yetkililerin aktardığına göre, çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi.

VATANDAŞ VE EKİP DAYANIŞMASI

Akdeniz havzasında yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çıkan yangınlarda, sivil halkın ekiplere sağladığı destek kritik bir rol oynuyor. Döşemealtı'ndaki olayda da mahalle sakinleri, kendi traktörleri ve iş makineleriyle orman ekiplerinin söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldı. Sivil ve resmi ekiplerin ortak çabası sayesinde alevlerin yayılım hızı kesildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Saatler süren zorlu mücadelenin ardından yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Sadece çalılık ve ormanlık alanın bir bölümünün zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları ve yangının kesin nedenini belirlemeye yönelik araştırmalar devam ediyor.