Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatil planı yapan vatandaşlar, internet üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarındaki artan dolandırıcılık vakalarına karşı uyarıldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, özellikle villa ve günlük kiralık ev ilanları üzerinden yürütülen yeni nesil dolandırıcılık taktiklerini detaylarıyla açıkladı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, dolandırıcılar ilk teması bilinen ve güvenilir rezervasyon platformları üzerinden kuruyor. Tüketicinin güvenini kazandıktan sonra, platformun yüksek komisyon aldığı bahanesi öne sürülerek iletişim sistem dışına taşınıyor. Bu aşamada vatandaşlara yüzde 10 ile 30 arasında değişen oranlarda indirim vaat edilerek cazip bir teklif sunuluyor. Ucuz tatil fırsatı yakaladığını düşünen tüketiciler, hızlı karar verme psikolojisiyle hareket ederek büyük bir tuzağın içine çekiliyor.

SİSTEM DIŞINA ÇIKARIP İNDİRİM TEKLİF EDİYORLAR

Güvenli ortamdan çıkarılan tüketiciler, dolandırıcılar tarafından orijinal platformların birebir kopyası olan sahte internet sitelerine yönlendiriliyor. URL adreslerinde yalnızca küçük harf veya işaret farklılıkları barındıran bu siteler, profesyonel fotoğraflar ve sahte beş yıldızlı yorumlarla desteklenerek gerçekçi bir görünüm kazanıyor.

Güllü'nün bildirdiğine göre, sahte site üzerinden işlem yapan vatandaşlardan ödemeyi doğrudan kişisel IBAN hesaplarına yapmaları isteniyor. Paranın gönderilmesinin ardından dolandırıcılar ortadan kaybolurken, tüketiciyi koruyan emanet hesap, platform güvencesi ve sigorta gibi tüm güvenlik mekanizmaları tamamen devre dışı kalmış oluyor.

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yaparken mağduriyet yaşamamak adına ödeme yöntemlerinin doğru seçilmesi büyük önem taşıyor. TÜKONFED açıklamasına göre, ödemelerin kesinlikle kişisel IBAN numaralarına değil, platformun kendi sistemi üzerinden kredi kartıyla yapılması gerekiyor. Kredi kartı kullanımı, olası bir dolandırıcılık durumunda harcamaya itiraz hakkı tanıdığı için tüketiciye önemli bir yasal kalkan sağlıyor.

Bunun yanı sıra, ilandaki ev sahibinin doğrulanması ve internet tarayıcısındaki adres çubuğunun dikkatle incelenmesi şart koşuluyor. Sahte sitelerin çoğunda güvenlik sertifikalarının eksik olduğu ve bağlantı adreslerinde ufak harf oyunları yapıldığı vurgulanırken, rezervasyon öncesi yorumların detaylıca okunması tavsiye ediliyor.

MAĞDURİYET DURUMUNDA HUKUKİ YOLLAR NELER?

Dolandırıldığını fark eden tüketicilerin vakit kaybetmeden hukuki süreci başlatması büyük önem taşıyor. İlk adım olarak banka aranarak ödemenin durdurulması talep edilmeli, ardından ilgili platforma ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Ayrıca BDDK ve Ticaret Bakanlığının Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden de şikayet kaydı oluşturularak benzer olayların önüne geçilmesine katkı sağlanabiliyor.

Yasal hak arama sürecinde uyuşmazlık bedeli kritik bir rol oynuyor. Ödeme tutarı 186 bin liranın altında olan mağduriyetlerde Tüketici Hakem Heyetine başvurulurken, bu tutarı aşan durumlarda zorunlu arabuluculuk sürecinin ardından Tüketici Mahkemesi devreye giriyor. Turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Akdeniz bölgesinde ve Alanya'da da kiralık yazlık arayışındaki vatandaşların bu tür ilanlara karşı dikkatli olması kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.