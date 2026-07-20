İstanbul Tuzla'da yer alan 268 dairelik Fiyaka 3 sitesinde, eski yönetimin kat maliklerinden topladığı milyonlarca liralık aidatı zimmetine geçirdiği iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre, 2023 yılında baskı ve tehdit iddialarıyla yönetimi devralan Nihat Ö. ve Suat Y., yaklaşık üç yıl boyunca topladıkları paralarla hiçbir resmi ödeme veya bakım yapmadı. Sitenin iflas noktasına gelmesiyle ortaya çıkan tabloda, toplanan fonların yasa dışı bahis sitelerinde harcandığı öne sürüldü.

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından yapılan incelemelerde, kat maliklerinden toplamda 32 milyon liraya yakın para toplandığı tespit edildi. Bu tutarın 22 milyon 595 bin lirasının eski başkan Nihat Ö.'nün dört farklı şahsi banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Yapılan işlemlerde paraların "huzur hakkı" veya fatura ödemesi gibi açıklamalarla gönderildiği, hatta 49 bin liralık taksi masrafının bile site bütçesinden karşılandığı ifade edildi.

KAÇAK KULLANIM VE DEVASA BORÇ YÜKÜ

Mevcut site yöneticisi Volkan Karakaya'nın paylaştığı verilere göre, sitenin piyasaya toplam 11,5 milyon lira borcu bulunuyor. Geçmiş dönemde çalışanların primleri yatırılmadığı için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 4,5 milyon lira borç birikirken, 2023 yılında 31 bin 710 lira olan vergi borcunun ise 830 bin liraya ulaştığı saptandı. Ayrıca sitenin ortak alanlarındaki elektrik ve doğalgaz hatlarının kaçak bağlandığı ortaya çıktı.

Site sakinlerinden Lale Mercan ve Nurettin Körpe, geçmiş dönemde silahlı tehditlere maruz kaldıklarını ve sitede iki kez kurşunlanma olayının yaşandığını belirtti. Yönetime karşı çıkanların baskıyla susturulmaya çalışıldığı, ailelerin güvenlik endişesiyle çocuklarını şehir dışına göndermek zorunda kaldığı ifade edildi.

SİTE YÖNETİMLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ NEDİR?

Uzman değerlendirmelerine göre, toplu yaşam alanlarında mali usulsüzlüklerin önüne geçilebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki denetim mekanizmalarının aktif işletilmesi gerekiyor. Tuzla'daki bu vaka, kat maliklerinin kendi aralarından seçecekleri bağımsız denetim kurulları aracılığıyla yönetim hesaplarını ve banka hareketlerini düzenli olarak incelemesinin hukuki ve maddi kayıpları önlemedeki kritik rolünü gösteriyor.

Mevcut borç yükü nedeniyle icra takipleriyle karşı karşıya kalan yeni yönetim ve site sakinleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Mağduriyetin giderilmesi için ilgili kamu kurumlarından ve valilikten hukuki destek talep ediliyor.