Antalya'nın Akseki ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Menteşbey ile Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölge halkında endişe yarattı.

Dumanların fark edilmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla harekete geçildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün aktardığına göre, bölgeye hızla çok sayıda ekip ve destek personeli sevk edildi. Sıcak hava ve rüzgarın olumsuz etkisine rağmen yürütülen koordineli çalışmalarla alevlerin daha geniş alanlara yayılması engellendi.

BAŞKAN AKCA NE AÇIKLADI?

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, yangının son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde alevlerin kontrol altına alındığını aktaran Akca, herhangi bir yeni risk oluşmaması adına soğutma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Başkan Akca, müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğü personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınlarında alevler yüzeyde sönmüş gibi görünse dahi, rüzgarın etkisiyle içten içe yanan kökler ve közler yeniden alevlenme riski barındırıyor. Yetkililerin bölgede aralıksız sürdürdüğü detaylı soğutma çalışmaları, bu gizli tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmayı ve orman tabanındaki ısıyı düşürmeyi amaçlıyor.

Bölgedeki yetkililer, vatandaşları güvenlik amacıyla yangın sahasına yaklaşmamaları ve uyarılara riayet etmeleri konusunda bildirdi. Alevlerin kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ise devam ediyor.