Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Menteşbey ve Sarıhaliller mahallelerinde başlayan orman yangınına müdahale sürerken, bölgeye sevk edilen bir su tankeri kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl-Akseki yolu üzerinde meydana gelen kazada orman işçileri hafif şekilde yaralandı.

Öğle saatlerinde ormanlık alanda dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yetkililerin aktardığına göre, söndürme çalışmalarına 9 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek veriyor. Karadan ise 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi alevlerin önünü kesmek için yoğun çaba harcıyor.

SU TANKERİ KAZASI VE TAHLİYE PLANI

Söndürme faaliyetleri esnasında Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliğine ait bir su ikmal aracı kaza geçirdi. Araçta bulunan personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi. Öte yandan, akşam saatlerine kadar devam eden yangının yerleşim yerlerini tehdit etme ihtimaline karşı Sarıhaliller Mahallesi sakinlerinin olası bir tahliye için hazırlık yaptığı açıklandı.

BÖLGESEL YANGIN RİSKLERİ NELER?

Akdeniz havzasında özellikle rüzgarlı havalarda çıkan orman yangınları, sarp arazilerde yerleşim yerleri için ciddi risk oluşturuyor. Ekiplerin erken hava müdahalesi ve karadan oluşturulan güvenlik şeritleri, alevlerin köylere sıçramasını engellemede kritik rol oynuyor. Akseki'deki gelişmelerin çevre ilçelerde de yakından takip edildiği ifade ediliyor.