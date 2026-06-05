Kepez Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 24 gündem maddesi görüşüldü. Maddeler oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edilirken, oturumda siyasi gündem de tartışma konusu oldu.

AK Parti Grup Sözcüsü Mekin Arslan Başak, konuşmasında CHP’de devam eden kurultay ve “mutlak butlan” tartışmalarına değindi. Başak, yaşanan sürecin artık parti içi bir mesele olmaktan çıktığını ve bir yönetim krizine dönüştüğünü savundu.

Başak, ana muhalefet partisinin kendi iç tartışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, “Kendi içerisinde birlik sağlayamayanlar 86 milyonun birliğini nasıl sağlayacaklar?” ifadelerini kullandı. AK Parti olarak önceliklerinin Kepez’in sorunları ve vatandaşların beklentileri olduğunu söyleyen Başak, “Onların gündemi kurultay, bizim gündemimiz Kepez’dir” dedi.

KOCAGÖZ’DEN TARİHİ ÖRNEKLE YANIT

AK Parti grubunun eleştirilerine yanıt veren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise siyasi süreçlere daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini söyledi.

Kocagöz, Fazilet Partisi’nin 2000 yılındaki kongresini örnek göstererek, o dönemde Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç’ın temsil ettiği yenilikçi hareketi hatırlattı.

“Biraz yukarıdan bakmak lazım. Her şerde bir hayır vardır derler” diyen Kocagöz, o kongrede farklı bir sonuç çıkması halinde Türkiye siyasetinin bugün farklı bir noktada olabileceğini ifade etti.

24 MADDE KABUL EDİLDİ

Siyasi tartışmaların gölgesinde geçen toplantıda belediyenin gündemindeki 24 madde de görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeleri, Kepez’in çeşitli hizmet ve yatırım başlıklarını ele alırken, gündem maddeleri oy çokluğu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.