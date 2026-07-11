Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde faaliyete geçirilen Sağlık Merkezi, haziran ayı boyunca binlerce vatandaşa ücretsiz tıbbi destek sağladı. Sosyal güvence şartı aranmaksızın kapılarını açan merkez, ilçe sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan verilere göre, merkez bünyesindeki poliklinikler oldukça yoğun bir dönem geçirdi. Özellikle ağız ve diş sağlığı birimine başvuran 212'si çocuk, 419'u yetişkin olmak üzere toplam 631 hastanın tedavisi tamamlandı. Aynı süreçte Sünnet Kliniği'nde uzman hekimler gözetiminde 29 çocuğun sünnet işlemi gerçekleştirildi.

EVDE SAĞLIK HİZMETİYLE 1608 İŞLEM

Fiziksel olarak sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlar için devreye giren Evde Sağlık Hizmet Birimi, haziran ayında sahadaki en aktif bölümlerden biri oldu. Sağlık ekipleri, ay boyunca 859 vatandaşı ev ortamında ziyaret ederek toplam 1608 tıbbi işlemi başarıyla uyguladı. Bedensel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı hizmetlerinin de verildiği merkezin psikoloji kliniğinde, 11 çocuk ve 31 yetişkin danışana profesyonel destek sağlandı.

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR İÇİN KRİTİK DESTEK

Yerel yönetimlerin hayata geçirdiği bu tür sağlık merkezleri, özellikle hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan veya yoğunluk nedeniyle hastanelerden hizmet almakta zorlanan vatandaşlar için hayati bir alternatif oluşturuyor. Temel tıbbi müdahalelerin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulması, halk sağlığının tabandan desteklenmesinde büyük rol oynuyor. Belediye yönetiminin, sağlıkta fırsat eşitliği sunan bu hizmetleri Kepez'in tüm mahallelerini kapsayacak şekilde kesintisiz sürdüreceği bildirildi.