Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde faaliyete geçecek olan Kepez ve Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri için tahsis sürecini başlattığını duyurdu. Çarşamba ve cumartesi günleri hizmet verecek alanda, toplam 214 satış noktası yeni hak sahiplerini bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Temmuz 2024 tarihli kararı doğrultusunda 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde kurulan pazarda, 5'i peynir ve şarküteri olmak üzere farklı meslek gruplarına yer ayrıldı. Tahsis işlemleri, 5957 sayılı Kanun kapsamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Pazar yerinde tezgah açmak isteyen esnaf ve üreticilerin, 13-22

Temmuz 2026 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi'ne şahsen müracaat etmesi gerekiyor. Yetkililerin açıklamasına göre, belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacak.

KİMLER KURA ÇEKİMİNE KATILAMAYACAK?

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği, tahsis edilen alanların bizzat hak sahibi tarafından kullanılması zorunlu tutuluyor. Bu kural çerçevesinde, Kepez ilçesinde çarşamba veya cumartesi günleri kurulan diğer pazarlarda halihazırda yeri bulunan esnaf bu kuraya dahil edilmeyecek.

İSTENEN BELGELERDE ORİJİNALLİK ŞARTI

Başvuru dosyasında vergi görüntüleme belgesi, üreticiler için Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt belgesi, son altı aya ait üç adet vesikalık fotoğraf ve belediyeden alınacak 'Borcu Yoktur' yazısı ile taahhütname talep ediliyor. Sunulacak evrakların son üç ay içinde düzenlenmiş olması, orijinal nüsha taşıması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış olması büyük önem taşıyor. Fotokopi belgelerle yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

İncelemelerin ardından şartları sağlayan adayların isim listesi ve kura çekim tarihi, büyükşehir belediyesinin resmi internet sitesi ile ilan panolarından kamuoyuna duyurulacak.