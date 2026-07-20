Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde çocukların yaz dönemini verimli ve yaratıcı geçirmesi amacıyla 22-26

Temmuz tarihleri arasında kapsamlı bir sanat programı hayata geçiriliyor. Her gün saat 15.00'te başlayacak olan etkinlikler, çocuklara sanatın farklı dallarını eğlenceli uygulamalarla deneyimleme fırsatı sunacak.

BEŞ GÜNLÜK ATÖLYE TAKVİMİ

Planlanan etkinlik programı, 22 Temmuz Çarşamba günü 'Uzay Atölyesi Gezegen Modeli ve Roketini Tasarlama' çalışmasıyla kapılarını açacak. Program kapsamında 23 Temmuz Perşembe günü 'Eva ve Renkli Kartonlarla Mozaik Atölyesi', 24 Temmuz Cuma günü ise doğayla sanatı buluşturan 'Kozalağı Sanata Dönüştürme Atölyesi' düzenlenecek. Hafta sonu etkinliklerinde ise 25 Temmuz Cumartesi günü 'Renk Renk Tişörtler Tişört Boyama Atölyesi', 26 Temmuz Pazar günü de 'Saksı Boyama Bitki Dikimi Atölyesi' ile çocuklar hem kendi tasarımlarını yapacak hem de bitki yetiştirmenin ilk adımlarını öğrenecek.

KAYIT VE İLETİŞİM DETAYLARI NELER?

Çocukların birebir ilgiden mahrum kalmaması ve atölye verimliliğinin yüksek tutulması amacıyla tüm çalışmalar sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Bu nedenle, çocuklarının atölyelere katılmasını isteyen ebeveynlerin etkinlik gününden önce bilgi alması ve kayıt yaptırması gerekiyor. Programa dair detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt işlemlerini tamamlamak isteyenler, 0242 334 09 00 numaralı telefon hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçebilecek.